نائب بشأن تأجيل محاكمة نور زهير: خرج ولم يعد

وقالت عبد الواحد في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "عندما كان نور زهير في العراق وتحت انظار المسؤولين، لم تتخذ الجهات الرسمية أي إجراءات بحقه، واليوم عندما هرب من العراق بمساعدة المتورطين معه والمساندين له بعملية سرقة القرن، يريدون محاكمته".وأضافت عبد الواحد، أن "نور زهير خرج ولم يعد، لان هناك طبخة مسبقة لعدم عودته الى العراق بعد ان قام بأكبر سرقة ربما بتاريخ العراق".وكشفت مصادر نيابية عن تأجيل محاكمة المتهم بسرقة القرن "نور زهير" الى يوم 27 آب الحالي "بسبب عدم حضوره الى المحكمة"، بعد ان كانت محاكمته مقررة اليوم الأربعاء 14 آب 2024.