محافظ كركوك الجديد يحيل راكان الجبوري على التقاعد (وثيقة)

الوثيقة ادناه:واحتضنت العاصمة بغداد، السبت، اجتماعا وصف بالحاسم، لإنهاء أزمة إدارة محافظة كركوك، من خلال اختيار رئيس لمجلس المحافظة، ومحافظ لها، بعد تعثر استمر أكثر من ثمانية أشهر، فيما أفضى الاجتماع إلى انتخاب ابراهيم الحافظ رئيسا لمجلس محافظة كركوك وريبوار طه محافظا، فيما تم تسمية انجيل زيل من المكون المسيحي مقررة للمجلس.