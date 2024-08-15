القضاء يرد طعن أحمد المساري ويؤكد: بديل غاندي هو حميد الزوبعي ( وثيقة)

السومرية نيوز – سياسة



أعلنت الهيئة القضائية للانتخابات، اليوم الخميس، رد طعن أحمد المساري بشأن بديل النائب المتوفى غاندي محمد عبد الكريم ضمن تحالف تقدم الوطني، مؤكد ان النائب البديل هو حميد كسار الزوبعي.





ادناه نص القرار: