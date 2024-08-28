النزاهة البرلمانية تتحرك ضد هيئة الاستثمار بعد عقود مع "شركة تابعة لحيتان"

وقالت عبد الواحد في منشور على منصة "أكس"، إن "شركة إمكانات تابعة لحيتان كبيرة، حيث أخذت معسكر الرشيد في عقد تشوبه مخالفات كثيرة، واليوم كسبت استثناءً للحصول على ٧٠٠ دونم في محيط المطار".وأضافت: "استكملنا جميع الوثائق التي تدين هيئة الاستثمار الوطني، وسنبدأ باستجواب رئيس الهيئة لمخالفته القوانين النافذة ولسوء الإدارة واستغلال الوظيفة".