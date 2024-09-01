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القضاء الأعلى ينفي التحقيق في قضية "شبكة محمد جوحي"
سياسة
2024-09-01 | 03:46
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,699 مشاهدة
السومرية نيوز – سياسة
نفى مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، التحقيق بما يعرف بقضية "شبكة محمد جوحي" في مكتب رئيس مجلس الوزراء.
وقال المجلس في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "المعلومات المتداولة في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص التحقيق بما يعرف بقضية (شبكة محمد جوحي) غير دقيقة، كون هذه المعلومات مبنية على التحليل والاستنتاج بعيدا عن الحقيقة".
ويترأس شبكة التجسس موظف يدعى محمد جوحي يشاركه في ادارة الشبكة مجموعة من ضباط الامن الرقمي.
واعترفت الشبكة بقيامها باعمال توجيه الجيوش إلالكترونية وصناعة الاخبار المزيفة وانتحال صفات لسياسيين ورجال أعمال ومالكي قنوات فضلا عن التنصت على هواتف نواب وسياسيين.
من أبرز اعمال الشبكة:
توجيه الجيوش الالكترونية
صناعة الاخبار المزيفة
انتحال صفات لسياسيين ورجال أعمال ومالكي قنوات
التنصت على هواتف نواب وسياسيين
وفي سياق البحث والتحري عن تفاصيل هذه الشبكة أتضح أن رئيس الشبكة محمد جوحي انتقل بين ليلة وضحاها بمساعدة عمه رائد جوحي المطلوب، من موظف في وزارة الصحة الى شغل المناصب المهمة في رئاسة الجمهورية ومنها الى رئاسة الوزراء.
وتسنم جوحي منصب معاون مدير عام الدائرة الادارية في مكتب رئيس الوزراء وسكرتير الفريق الحكومي ومسؤول التواصل مع النواب، حيث ان جميع هذه المهام أوكلت إليه في ظل الحكومة الحالية.
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