أول تعليق عراقي على إعادة فتح سفارة سويسرا في بغداد

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "ترحب وزارة خارجية جمهورية العراق بإعادة فتح سفارة سويسرا في العاصمة بعد 33 عاماً من إغلاقها".وأضافت: "تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق وسويسرا، وتعكس رغبة الجانبين في توطيد التعاون في مختلف المجالات".وأكدت الوزارة أن "إعادة فتح السفارة السويسرية تمثل علامة إيجابية في مسار العلاقات الدبلوماسية، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون المثمر بين البلدين، بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين".وبينت: "تتطلع الوزارة إلى تعزيز الشراكات وتطوير الحوار الثنائي مع سويسرا، وتعمل على تهيئة الظروف الملائمة لإنجاح الجهود المشتركة في دفع مسارات التعاون إلى الأمام".