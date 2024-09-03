تضمنت تعديل "الاحوال الشخصية".. البرلمان يفشل بعقد جلسته

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لـ السومرية نيوز، أن "مجلس النواب قرر تأجيل جلسته إلى إشعار آخر".



يذكر ان جلسة اليوم، كانت تتضمن مقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المادتين 2 و 10.