زيدان ورشيد يبحثان الاجراءات القضائية الخاصة بالتجاوز على مؤسسات الدولة

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، مع رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، الاجراءات القضائية الخاصة بالتجاوز على مؤسسات الدولة.





وذكر بيان للقضاء ورد لـ السومرية نيوز، أن زيدان "استقبل اليوم الثلاثاء الموافق ٣/ ٩ / ٢٠٢٤ رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد".



وبحث الطرفان، "الاجراءات القضائية الخاصة بالتجاوز على مؤسسات الدولة".