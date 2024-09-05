صدور حكم غيابي بالسجن 7 سنوات بحق مستشار الكاظمي مهند نعيم

السومرية نيوز – سياسة



كشف مصدر قضائي، اليوم الخميس، عن صدور حكم غيابي بالسجن لمدة 7 سنوات بحق مستشار رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، مهند نعيم.



وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكماً غيابياً بالسجن لمدة 7 سنوات بحق مستشار الكاظمي مهند نعيم".



أدناه نص القرار:

