الخزعلي يعلن تأييده لدعوة الحكيم لإجراء محاكمة علنية بقضية "سرقة القرن"

أعلن الأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق" الشيخ قيس الخزعلي، الخميس، تأييده لدعوة رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد لإجراء محاكمة علنية بقضية "سرقة القرن".



وقال الخزعلي في تغريدة على منصة "أكس"، " حَسماً للنِزاع وقطعاً للفتنة وإحقاقاً للحق وإبطالاً للباطل، نُعلن تأييدنا لدعوة سماحة الأخ السيد "أعزّه الله" إلى إجراء مُحاكمةٍ علنيّة وكبرى في قضية (سرقة القرن) تَبُثها القنوات الفضائية ووسائل الإعلام بشكل مباشر".

وأضاف "ليطّلعَ شعبنا العراقي العزيز، على الحقيقة كما هي، ولكي يقوم قضاؤنا العادل، بدوره المهم في حماية حقوق العراق والعراقيين".

وكان رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد دعا، اليوم الخميس، الى ان تكون محاكمة سرقة القرن تماثلها وتكون محاكمة القرن.