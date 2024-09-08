بزشكيان يزور العراق الأربعاء المقبل

السومرية نيوز – دولي

أعلنت وكالة الأنباء الايرانية الرسمية "إرنا"، ان الرئيس مسعود بزشكيان إلى العراق الأربعاء، في أول زيارة خارجية له منذ انتخابه في تموز الماضي.

وقالت الوكالة إنّ "بزشكيان سيعقد اجتماعات ثنائية مع كبار المسؤولين العراقيين"، مضيفة أنّ "البلدين سيوقّعان خلال الزيارة "وثائق التعاون والمذكرات الأمنية".

وهذه أول زيارة رسمية إلى الخارج يجريها الرئيس الإصلاحي الذي كان أكد أنّه يريد إعطاء "الأولوية" لتعزيز العلاقات مع الدول المجاورة.

وكان السفير الإيراني في محمد كاظم آل صادق أعلن في نهاية آب أنّ الرئيس بزشكيان سيزور العراق بدعوة من رئيس الحكومة العراقية .

وقال إنّ "المذكرات التي كان من المقرّر أن يوقّعها البلدان خلال زيارة كان من المفترض أن يقوم بها الرئيس الراحل آية الله إبراهيم رئيسي، ستُوقّع خلال زيارة بزشكيان.

وتعزّزت العلاقات بين الدولتين خلال العقدين الماضيين، حيث وقّع البلدان اتفاقا أمنيا في آذار 2023.