تطورات سرقة القرن.. إيقاف 3 كفلاء لنور زهير في محكمة جنح الكرخ

وقال سند في تصريح صحفي نشر على صفحته الرسمية، إن "القضاء حدد يوم 21 تشرين الثاني المقبل موعدا لمحاكمة المتهمين بقضية سرقة القرن وعلى رأسهم نور زهير"، مبينا ان "الموعد جاء بهذا التاريخ لوجود إجراءات تستغرق أكثر من شهر لغرض تعميم المطلوبين ضمن النشرة الحمراء للإنتربول".وأضاف سند، أنه "تم إيقاف الكفلاء الثلاثة لنور زهير وارسالهم الى محكمة جنح الكرخ".