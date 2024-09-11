الرئيس الإيراني يدعو إلى تشكيل لجنة مشتركة مع العراق.. ماذا تتضمن؟

وذكرت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن" الرئيس رشيد جدد تعازيه برحيل الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير امير عبد اللهيان ورفاقهم في الحادث المؤسف"، مؤكدا إن" العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين هي علاقات متينة وتاريخية، وأن إيران دولة جارة مهمة للعراق ولها مكانتها الإقليمية الكبيرة في دعم واستقرار المنطقة، وأن يدعم بقوة تعزيز التعاون المشترك من أجل مكافحة الإرهاب والتطرف وترسيخ أمن الحدود والعمل على انهاء التوترات في المنطقة".واكد رئيس الجمهورية على" ضرورة تفعيل بنود الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، وتعزيز روابط الصداقة بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين".وأشار إلى أن" ظاهرة التغير المناخي من أبرز التحديات التي تواجه البلدين والعالم اجمع، مؤكداً أهمية العمل المشترك في هذا الخصوص، سيما قضية المياه، داعياً في الوقت ذاته إلى إطلاق مياه الأنهر الحدودية المشتركة والتوصل إلى تفاهمات مُرضية للجميع حول تقاسم المياه".وفيما يخص المستحقات المالية على العراقية للجانب الإيراني بين رئيس الجمهورية "أهمية العمل على إيجاد تفاهمات مشتركة وصيغة مناسبة لتسديد تلك المستحقات الى الجمهورية الاسلامية الإيرانية وبالعكس".واستنكر الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد العدوان الذي تعرضت له الجمهورية الاسلامية الإيرانية والذي راح ضحيته الشهيد اسماعيل هنية وبقية الشهداء، مؤكداً موقف المبدئي والثابت، تجاه القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في تحقيق تطلعاته ونيل كامل حقوقه المشروعة على أرضه.كما أدان رئيس الجمهورية، وفقا للبيان" استمرار العدوان الغاشم للكيان الصهيوني على قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية وما خلفه من الاف الضحايا من الشهداء والجرحى وفرضه حصاراً جائراً على الغذاء والمياه والكهرباء والوقود، مؤكداً دعم لأي مبادرة إقليمية أو دولية من شأنها إزالة التوتر وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.من جانبه، ثمّن الرئيس بزشكيان جهود رئيس الجمهورية العراقية في توطيد الصداقة وتعضيد العلاقات بين البلدين والشعبين الجارين، مؤكداً حرص الجمهورية الإسلامية على تمتين العلاقات مع في شتى الميادين، والتنسيق في جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما أعرب عن تطلع بلاده لإيجاد مزيد من الفرص وآليات التعاون، التي يمكن البناء عليها في توثيق عرى الروابط بين البلدين.ودعا رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الى" تشكيل لجنة مشتركة بين البلدين الجارين لوضع برنامج استراتيجي للتعاون المشترك في قطاعات الصحة والبيئة والصناعة والأمن والسياحة وبما يشمل إقليم كردستان".وتابع البيان، ان" المباحثات الموسعة بين الجانبين جرت من خلال الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد الذي ترأس الجانب العراقي والذي ضم كلا من نائب رئیس وزیر ووزير التربية إبراهيم نامس ووزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي ووزير الكهرباء زياد علي فاضل ووزيرة الاتصالات هيام الياسري والسفير العراقي لدى نصير عبد المحسن وعدد آخر من المستشارين والمسؤولين الحكوميين".وأشار البيان، إن" الرئيس مسعود بزشكيان ترأس وفد الجانب الإيراني الذي ضم كلا من وزير عباس عراقجي ووزیر الشؤون الاقتصادیة والمالیة ورئيس لجنة التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين عبد الناصر همتي ووزير الطرق وبناء المدن فرزانه صادق مالواجرد ومحافظ البنك المركزي محمد فرزين والسفير الإيراني لدى محمد كاظم آل صادق وعدد آخر من الدبلوماسيين والمسؤولين والمختصين.