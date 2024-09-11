شواني: الإجراءات المتخذة بالتسجيل العقاري جزء من استراتيجية الحكومة لمكافحة الفساد

وذكر الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "وزير العدل شواني استقبل كلاً من السفير محمدي أحمد الني أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والسفير أحمد عباس الحسني رئيس الاتحاد العربي لمكافحة التزوير والتزييف، والوفد المرافق لهما".وبين وزير العدل، بحسب البيان، أن" وزارة العدل عضو في اللجنة العليا لمكافحة غسيل الأموال، وأن الإجراءات المتخذة في دوائر التسجيل العقاري للحد من عمليات غسل الأموال مثل الاعتماد على الإشعار المصرفي لعمليات البيع التي يتجاوز قيمة العقار أكثر من 500 مليون دينار وكذلك الاعتماد على التوثيق والتعاملات الإلكترونية وتنظيم عمليات البيع والشراء، هي من الاستراتيجية التي وضعتها للتصدي للفساد، والتي بفضلها خرج من تصنيف المنطقة الرمادية بشهادة منظمة الشفافية الدولية".وأضاف: " قدمنا مشروع تعديل قانوني التسجيل العقاري والوساطة العقارية الى مجلس الدولة لغرض تدقيقه وإحالته الى الجهات التنفيذية والتشريعية للمصادقة عليه".ولفت الى أن "تطبيق هذه التعديلات ستضع في مصاف الدول المتقدمة في مكافحة غسل الأموال بالتزامن مع الخطوات الكبيرة المتحققة نحو الشفافية والتي تمت من خلال جدية بالتعامل مع ملف مكافحة الفساد وتبييض الأموال، كما تمت مناقشة إمكانية انضمام الى هيئة التحكيم العربي".