ازدواجية مقيتة وسابقة خطيرة.. نائبة تستقرئ "معنى تسليح البيشمركة بالمدافع"

وقالت الجميلي في تغريدة تابعتها السومرية نيوز: "لسنا ضد نهج رئاسة الإقليم لكن سابقة خطيرة لرئيس بتسليح الإقليم بالمدافع الحديثة وهي دعوة للكونفيدرالية والانفصال"، مشيرة الى ان "الاجدر هو تقوية الجيش العراقي بتسليحه والحفاظ من التشظي".وختمت: "يعارضون إقامة الأقاليم اذا ماطالبنا بها وبازدواجية مقيتة يسلحون الإقليم #السوداني".وفي مطلع اب الماضي، تسلمت قوات البيشمركة 24 مدفعا ثقيلا من نوع هاوتزر الامريكية، بموافقة وتنسيق مع .