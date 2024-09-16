البرلمان ينهي القراءة الثانية لمادتين من تعديل قانون الأحوال

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان، إن "مجلس النواب يُنهي ومناقشة مقترح قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المادتين 2 و 10".

وعقد النواب، الاثنين، جلسة جديدة بحضور 167 نائباً، وصوت على مشروع قانون ايجار الاراضي الزراعية.