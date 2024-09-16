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البرلمان ينهي القراءة الثانية لمادتين من تعديل قانون الأحوال
سياسة
2024-09-16 | 12:57
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
1,271 مشاهدة
أنهى
مجلس
النواب، مساء الاثنين، القراءة الثانية لمادتين من مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية.
وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان، إن "مجلس النواب يُنهي
تقرير
ومناقشة مقترح قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المادتين 2 و 10".
وعقد
مجلس
النواب،
اليوم
الاثنين، جلسة جديدة بحضور 167 نائباً، وصوت على مشروع قانون ايجار الاراضي الزراعية.
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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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