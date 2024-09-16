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بعد جلسة اليوم.. هل سيمرر الأحوال الشخصية مقابل العفو العام؟
سياسة
2024-09-16 | 13:16
Alsumaria Tv
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2,277 مشاهدة
السومرية نيوز
– سياسي
في وقت يستمر فيه خلو جدول أعمال البرلمان العراقي من فقرة انتخاب
رئيس
جديد له رغم مرور 10 شهور على شغور المنصب، فإنه لا تكاد تعقد جلسة إلا وتتضمن إدراج مشروع قانون مثل تعديل قانون الأحوال الشخصية أو العفو العام أو الاثنين معاً.
والأسباب التي تكمن في عدم قدرة البرلمان على انتخاب
رئيس
له تعود إلى الخلافات السياسية السنية - السنية والسنية - الشيعية التي لا تزال مستمرة، خصوصاً أن الأطراف الشيعية الفاعلة هي التي تتحكم الآن بمفتاح باب الصعود إلى منصة رئاسة
مجلس
النواب.
غير أن هذه الخلافات امتدت كما يبدو من منصب
رئيس
البرلمان إلى قانون العفو العام الذي يطالب به العرب السنّة منذ سنوات، وسط مساومات معهم على تمرير هذا القانون في مقابل موافقتهم على تمرير تعديل مثير للجدل لقانون الأحوال الشخصية الذي تطالب به قوى شيعية نافذة في البرلمان.
وتضمنت جلسة البرلمان التي عقدت اليوم الاثنين، مناقشة مشروعي القانونين (العفو العام والأحوال الشخصية) بهدف استكمال قراءتهما وتعديل ما يمكن تعديله منهما لكي يمر داخل البرلمان بالأغلبية. وأشار مراقبون سياسيون في هذا الإطار إلى "اتساع دائرة رفض تشريع قانون الأحوال الشخصية لتشمل الأكراد أيضاً، ودفع ذلك بالقوى الشيعية التي تطالب بإقرار قانون الأحوال الشخصية إلى رفع سقف مطالبها بإجراء تعديلات أساسية على قانون العفو العام، وهو ما يعني من وجهة نظر قوى سنية إفراغه من محتواه".
وفي الوقت الذي يرفض فيه النواب السنّة أن يتم تمرير قانون عفو عام لا يتضمن إخراج جميع الأبرياء من السجون والمعتقلات، فإن النواب الشيعة يعملون على إعادة تعريف مفهوم الإرهاب والإرهابي، وهو ما يعني عدم شمول أعداد غفيرة من أبناء المناطق والمحافظات السنية بهذا القانون رغم أنهم قد يكونون ضحايا لشكاوى كيدية أو تقارير من مخبرين سريين.
ونفت رئيسة كتلة حزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان فيان صبري، تأييد
رئيس
إقليم
كردستان
نيجيرفان بارزاني، لمقترح قانون الأحوال الشخصية المطروح في
مجلس
النواب العراقي.
وقالت صبري في بيان: "نحن في إقليم
كردستان
دائماً ما سنكون مع كل الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والمواثيق والاتفاقات الدولية بهذا الشأن ونؤمن بضمان حقوق المرأة والطفل، وقد أعطيت المرأة والطفل في إقليم
كردستان
حقوقاً كثيرة توازي مصاف الدول المتقدمة، خصوصاً في موضوع الأحوال الشخصية في الزواج والطلاق وتعدد الزوجات والميراث والحضانة".
ولفتت إلى أن "«
رئيس
الإقليم رائد في دعم حقوق المرأة والطفل، وأنه عندما تكلم (في هذا الموضوع) كان الكلام عن موضوع الأقليات والمسيحيين"، بما في ذلك حقوق الأطفال الذين تتغير ديانة والدهم أو والدتهم.
وختمت بالقول إن "أي تعديل لقانون الأحوال الشخصية
عليه
ألا يكون ضد مواد الدستور العراقي التي تؤكد على حقوق المرأة والطفل وحقوق الإنسان".
في السياق نفسه، رفض اتحاد علماء الدين الإسلامي في إقليم كردستان، إدراج مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي في جدول أعمال البرلمان لجلسة الاثنين.
رأي قانوني
من جهته، يرى الدكتور باسل
حسين
رئيس
مركز كلواذا للدراسات غفي تصريح لصحيفة الشرق الأوسط، أن مقترح "قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية يمس مهام السلطة القضائية، بل ويمتد تأثيره إلى أكثر من ذلك، إلى بنية النظام القضائي من خلال إنشاء سلطة موازية للسلطة القضائية.
فكان
على المجلس لزاماً وعملاً بمبدأ الفصل بين السلطات وانسجاماً مع قرار المحكمة الاتحادية التشاور مع
مجلس
القضاء قبل تقديم المقترح".
وأضاف: "ليس كل تعديل على القوانين، بما
فيها
قانون العقوبات أو القانون التجاري، يتطلب أخذ مشورة
مجلس
القضاء، لكن نص قرار المحكمة الاتحادية واضح ويتعلق بالقوانين التي تمس مهام السلطة القضائية، وهو ما يسري على مقترح قانون التعديل تماماً".
يذكر ان
مجلس
النواب انهى اليوم
تقرير
ومناقشة المادتين 2 و 10 لمقترح قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، ومشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016.
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