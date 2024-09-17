ملف "مدافع" البيشمركة.. الأمن النيابية تؤكد: حدث في عهد العبادي

وقال عضو اللجنة ياسر وتوت في حديث لـ السومرية نيوز، إن "لجنة الأمن والدفاع ليس لها علم بتسليح قوات البيشمركة الذي تم إعلانه مؤخرا"، مستدركا "وبعد الاستفسار عن هذا الملف، تبين أن الصفقة تمت في عهد الوزراء الأسبق حيدر العبادي، ولكنها تنفذت قبل أيام".وأضاف وتوت، أن "هذا التسليح يجب ان يكون محصورا بيد الاتحادية"، لافتا الى ان "لجنة الامن والدفاع سترسل كتابا للقائد العام للقوات المسلحة للاستفسار أكثر عن القضية، لأنها مازالت غامضة وتحتاج الى تفسير أكثر".وأعلن وزير شؤون البيشمركة شورش في 6 آب 2024، أن الأميركية زودت قوات البيشمركة بمجموعة من المدافع الثقيلة بموافقة الاتحادية، وذلك خلال حفل تسليم قوات البيشمركة 24 مدفعاً من النوع الثقيل من قبل القوات الأميركية.وجرت التسليم داخل مبنى وزارة شؤون البيشمركة في مدينة . والمدافع المشار إليها من نوع "هاوتزر" أميركية من عيار 105 ملم من طراز "إم 119".ويصل مداها إلى 30 – 40 كيلومتراً، وهي أسلحة دفاعية وليست هجومية، بحسب بعض الخبراء العسكريين.