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ملف "مدافع" البيشمركة.. الأمن النيابية تؤكد: حدث في عهد العبادي
سياسة
2024-09-17 | 04:46
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,797 مشاهدة
السومرية نيوز
– سياسة
كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم الثلاثاء، أن ملف تسليح قوات البيشمركة بالمدافع تم في فترة
رئيس
الوزراء الأسبق حيدر العبادي، فيما أتعتزم إرسال كتاب الى رئاسة الوزراء للاستفسار أكثر عن هذا الملف.
وقال عضو اللجنة ياسر وتوت في حديث لـ السومرية نيوز، إن "لجنة الأمن والدفاع ليس لها علم بتسليح قوات البيشمركة الذي تم إعلانه مؤخرا"، مستدركا "وبعد الاستفسار عن هذا الملف، تبين أن الصفقة تمت في عهد
رئيس
الوزراء الأسبق حيدر العبادي، ولكنها تنفذت قبل أيام".
وأضاف وتوت، أن "هذا التسليح يجب ان يكون محصورا بيد
وزارة الدفاع
الاتحادية"، لافتا الى ان "لجنة الامن والدفاع سترسل كتابا للقائد العام للقوات المسلحة للاستفسار أكثر عن القضية، لأنها مازالت غامضة وتحتاج الى تفسير أكثر".
وأعلن وزير شؤون البيشمركة شورش
إسماعيل
في 6 آب 2024، أن
وزارة الدفاع
الأميركية زودت قوات البيشمركة بمجموعة من المدافع الثقيلة بموافقة
الحكومة
الاتحادية، وذلك خلال حفل تسليم قوات البيشمركة 24 مدفعاً من النوع الثقيل من قبل القوات الأميركية.
وجرت
مراسيم
التسليم داخل مبنى وزارة شؤون البيشمركة في مدينة
أربيل
. والمدافع المشار إليها من نوع "هاوتزر" أميركية من عيار 105 ملم من طراز "إم 119".
ويصل مداها إلى 30 – 40 كيلومتراً، وهي أسلحة دفاعية وليست هجومية، بحسب بعض الخبراء العسكريين.
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