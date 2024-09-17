إنهاء التواجد الأجنبي في العراق على طاولة الأعرجي وحمودي

وذكر في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الشيخ همام حمودي استقبل مستشار الأعرجي، وبحثا الأوضاع الأمنية العراقية، وسبل تعزيز الاستقرار، وتداعيات ما تشهده المنطقة من تطورات، والموقف العراقي تجاهها".وأكد الطرفان، خلال اللقاء، "أهمية الجهود التفاوضية لإنهاء التواجد الأجنبي بكل اشكاله على الاراضي العراقية، وضرورة تعزيز التعاون والتنسيق الامني مع دول الجوار، وفقا لمبدأ الاحترام المتبادل للسيادة والمصالح المشتركة، وفقا للبيان.وشددا الجانبان – بحسب البيان، على أن "استقرار المنطقة كل لا يتجزأ"، ومنوهان إلى "أهمية الدور الذي يلعبه في تقريب وجهات دول المنطقة بما يعزز تعاونها المشترك واستقرارها".