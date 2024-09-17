الجنابي يؤكد حرص النزاهة البرلمانية لمتابعة كل العقود ورصد المخالفات

أكد زياد الجنابي، الثلاثاء، حرص اللجنة لمتابعة كل العقود ورصد المخالفات ومحاسبة المقصرين.

وقالت اللجنة في بيان، إنها "استضافت برئاسة النائب وحضور اعضائها، الثلاثاء الفريق شوان مظهر الأمين العام لوزارة الدفاع وذلك لمناقشة الظروف المحيطة بعقد تسليحي مع ايطاليا أُبرِم في عهد النظام السابق".

وأضاف البيان "تم خلال الاستضافة عقدت في مقر اللجنة مناقشة حيثيات العقد وما سببه من خسائر فادحة بمصالح ومجريات عملية التفاوض يجريها مع الجانب الايطالي لغرض تسوية العقد بعد ان تم فرض غرامات مالية كبيرة عليه".

ونقل البيان عن الجنابي تأكيده خلال الاستضافة على "حرص اللجنة لمتابعة كل العقود تم ابرامها سواء في الحقبة الماضية او في العهد الحالي ورصد كافة المخالفات ومحاسبة المقصرين من اجل الحفاظ على المال العام والحد من اي خسائر قد يتعرض لها العراق".

ولفت الجنابي الى أن "اللجنة مهتمة بمعالجة اي ملفات تحيط بها شبهات فساد وفقا لستراتيجية العمل تنفذها خلال الفصل التشريعي الحالي"، منوها الى أن "اللجنة تتابع عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية ومنها وزارة الدفاع".

وعبر واعضاء لجنة النزاهة بحسب البيان عن "حرصهم على متابعة عمل الوزارة لارتباطها المباشر بامن واستقرار بالشكل الذي يسهم بالحفاظ على المال العام ويعزز قيم النزاهة فيه".