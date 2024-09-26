السوداني يبحث مع رئيس الوزراء الباكستاني الحرب في غزة ولبنان

وقال الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "التقى رئيس الوزراء شياع السوداني، مساء الخميس (بتوقيت بغداد) في نيويورك، رئيس الوزراء الباكستاني السيد شهباز شريف، وذلك على هامش مشاركة سيادته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ 79".وأضاف: "شهد اللقاء التباحث في مجمل العلاقات الثنائية، وسبل تطويرها في مختلف المجالات، فضلا عن البحث في آخر تطورات العدوان في غزّة ولبنان، والجهود المبذولة لوقف حرب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، وحماية الشقيق وشعبه الآمن".وبيّن السوداني لنظيره الباكستاني، "رغبة في تعميق العلاقة مع باكستان في مختلف المجالات، وأن الحكومة تتبع سياسة منفتحة على جميع خطوات الشراكة الاقتصادية، مثلما يشهد نهضة عمرانية واقتصادية، وتنشيط للمجالات الصناعية والزراعية، الى جانب الرغبة العميقة في فتح أبواب الشراكات البنّاءة مع الدول الشقيقة والصديقة".كما تطرّق السوداني الى "الجهود المحورية التي يضطلع بها لمنع تصعيد الأوضاع في المنطقة، وإيقاف العدوان، ومنها المبادرة بالدعوة الى عقد قمّة إسلامية توحّد صف الدول الإسلامية، وفي مقدمتها باكستان، من أجل منع انزلاق الى حرب شاملة، وحماية الشعبين الصامدين، اللبناني والفلسطيني".وقدّم رئيس الوزراء الباكستاني من جهته، "الدعوة الى السوداني لزيارة إسلام آباد، من أجل إرساء المزيد من قواعد التعاون والشراكة بين البلدين، وتوسعة اتفاقيات التبادل التجاري".كما أعرب عن "تأييده للمبادرة العراقية الداعية الى عقد قمة إسلامية تنظر في العدوان الحالي على وفلسطين، وتصوغ موقفاً موحداً إزاء استمرار المذبحة بحق أبناء فلسطيني، ومحاولات توسعة الحرب من جانب حكومة الاحتلال".