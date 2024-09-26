اجتماع أمريكي خليجي يؤكد أهمية احترام العراق لسيادة الكويت

​أكد أمريكي خليجي، الخميس، أهمية احترام لسيادة الكويت وسلامة أراضيها.

وجاء في بيان عقب اجتماع، أن خارجية دول التعاون الخليجي ووزير الأمريكي أكدوا التزامهم المشترك بالشراكة الاستراتيجية بين التعاون والولايات المتحدة، والبناء على إنجازات الاجتماعات الوزارية السابقة، بما في ذلك الاجتماع الأخير الذي عقد في الرياض في 29 أبريل 2024، لتعزيز التشاور والتنسيق والتعاون في جميع المجالات.

وأعربوا عقب الاجتماع الوزاري المشترك بين التعاون والولايات المتحدة في اليوم، عن دعمهم لإقامة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة تعيش جنباً إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل على طول حدود عام 1967، مع تبادل الأراضي المتفق عليه بين الطرفين، وفقاً للمعايير المعترف بها دولياً ومبادرة السلام لعام 2002.



وشدد الوزراء على ضرورة عودة جميع المدنيين النازحين بعد 7 أكتوبر إلى ديارهم، وأكدوا اعتقادهم بأن السلام الدائم سيكون الأساس لمنطقة أكثر تكاملاً واستقراراً وازدهاراً، وشددوا على الحاجة إلى تكثيف الجهود لتعزيز القدرات والفعالية والشفافية داخل وفقاً للآليات المتفق عليها.



وحول الكويت والعراق، استذكر بحسب البيان "الوزراء قراراهم الذي اتخذوه في اجتماعهم في 18 سبتمبر 2023 مؤكدين أهمية التزام بسيادة الكويت وسلامة أراضيها واحترام الاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة وخاصة قرار الأمن رقم 833، بشأن ترسيم الحدود بين الكويت والعراق".

ودعوا إلى ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق بالكامل بعد النقطة الحدودية 162، ودعوا حكومة إلى ضمان بقاء اتفاقية الكويت والعراق لعام 2012 لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد سارية المفعول، وفقا للبيان.