العراق يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في لبنان وغزة

دعا العراق، الخميس، إلى وقف فوري لإطلاق النار في وغزة، محذراً من توسع الصراع في المنطقة.



وقالت وزارة العراقية في بيان، "شارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، حسين، الخميس، في جلسة حوار تفاعلي لترويكا القمة العربية في نيويورك بعنوان "التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية" مع أعضاء الأمن، ضمن إطار تعزيز التعاون بين المؤسستين".

وألقى كلمة خلال الاجتماع، حيث أكد على "خطورة التطورات الأخيرة في المنطقة"، مشيراً إلى "التصعيد الإسرائيلي في عدة محاور، الأمر الذي قد يؤدي إلى توسيع نطاق الصراع إلى حربٍ غير قابلة للسيطرة، مما يهدد الاستقرار الأمني بشكل واسع في المنطقة".



كما حذر وزير من أن "استمرار الحرب في ولبنان سيكون له عواقب خطيرة، حيث قد يؤدي إلى خلق فوضى تدعم عودة الإرهاب وإعادة تشكيله وترتيب صفوفه".

وأضاف أن "التهجير المستمر للمواطنين من جنوب نتيجة الهجمات والقصف المستمر سيتسبب في مشاكل اجتماعية وإنسانية واسعة في وخارجها، إلى جانب عواقب اقتصادية خطيرة في منطقة تعاني بالفعل من العديد من الأزمات".



وأشار إلى أن "استمرار هذه الحرب سيؤدي إلى تمددها إلى دول أخرى في المنطقة"، معرباً عن "قلق العميق ومتابعته الحثيثة لهذا الوضع خشية أن تصل آثاره إلى وبقية بلدان المنطقة".



وفي ختام كلمته، أعلن وزير "دعم للمبادرة الأمريكية- الفرنسية الهادفة إلى وقف إطلاق النار"، داعياً الأمن إلى "القيام بمهامه واتخاذ قرار عاجل يدعو إلى وقف إطلاق النار في ولبنان والبحر الأحمر، مع تحديد فترة زمنية لإفساح المجال للحوار والمفاوضات".