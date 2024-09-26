السوداني من نيويورك: العراق يقف مع لبنان وشعبه

اعتبر رئيس الوزراء شياع السوداني، الخميس، أن النظام الدولي العالمي يواجه امتحاناً صعباً، فيما أشار الى أن يقف مع وشعبه.





وأضاف "نشهد سوابق لخرق المواثيق والأعراف الدولية، ويتمُّ تحييد المُؤسسات الدولية المعنية بإدارة العلاقات الدوليةِ وتنظيمِها، وتعزيز السلم والاستقرار". وقال السوداني في كلمة له في الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها التاسعة والسبعين في نيويورك، "يواجه النظام الدولي امتحاناً صعباً يهدد وجوده، ويجعله عاجزاً عن تحقيق أهدافه، ومنها الحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليَين وحقوق الانسان".وأضاف "نشهد سوابق لخرق المواثيق والأعراف الدولية، ويتمُّ تحييد المُؤسسات الدولية المعنية بإدارة العلاقات الدوليةِ وتنظيمِها، وتعزيز السلم والاستقرار".

وبشأن وضع فلسطين، قال السوداني "إيقاف ما يحدثُ في فلسطين والمنطقة من انتهاكات هو مسؤولية الجميع، وبالدرجة الأساسِ الأمن الذي فشل بتحقيق أهمِّ أهدافه، في الحفاظ على الأمن والسلمِ الدوليين".



وأردف "يتعرض الفلسطيني الى اعتداءٍ من قوّةٍ عسكريةٍ مُحتلة، تُهجّرُ الملايين، وتقتلُ الآلاف، وتجويعٍ جماعي لإبادةِ هذا الشعب، دون إجراءاتٍ رادعة، ولم يلتزمِ المجتمعُ الدوليُّ او أيٍّ من أعضائهِ بمسؤولية الحماية وفق القانون الدولي".



وعن وضع لبنان، قال رئيس الوزراء "يستدلُ الاحتلالُ بقرارِ مجلسِ الأمن (1701)، كذريعةٍ للعدوان على لبنان، وينتقي بعض بنوده، ويتجاهل قرارات الامن"، مضيفا "نشهد حملة وحشية للقتل العشوائي واستخدام التكنولوجيا لتنفيذ التفجيرات عن بُعد، دون اكتراث للمدنيين العُزّل".



وتابع "يقفُ بحكومته وشعبه، وبتوجيهات المرجعية الدينيةِ العليا، مع لبنان، وهو يواجه عدوانا يسعى الى إغراق المنطقة بصراعات سبق وأن حذّرنا منها، وسنمضي بتقديم المساعدات لتجاوز آثار هذه الاعتداءات".



الى ذلك، قال السوداني، "يشهد تطورات كبيرة، فبعد 10 أعوام على احتلال لثلث أراضيه، يشهد تنفيذَ خطّةٍ شاملةٍ للإعمارِ والتنمية، وإعادةِ الحياةِ الى المدن".

ولفت الى "حققنا خطواتٍ كبيرةً في مجال الأمن، وحققنا على الإرهاب، وقريباً سنتوجُ هذا الانتصارَ على التنظيمِ الإرهابي بإعلانٍ مشترك، مع حلفائنا وأصدقائنا الذين وقفوا الى جانبِ وساندوهُ ضدَّ الإرهابي".