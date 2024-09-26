السامرائي بشأن كلمة السوداني في نيويورك: تليق بالعراق وتاريخه

​اعتبر رئيس تحالف العزم المهندس مثنى السامرائي، الجمعة، أن كلمة رئيس الوزراء شياع السوداني في الجمعية العامة للأمم المتحدة تليق بالعراق وتاريخه.

وقال السامرائي في تغريدة له على منصة "اكس"، "تابعنا كلمة رئيس الوزراء المهندس شياع السوداني أمام دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة التاسعة والسبعين، وقد كانت كلمة تليق بالعراق وتاريخه ومكانته الدولية وتعبّر بوضوح عن توجهاته وتعكس إرادة شعبه ومبادئه والعربية والإسلامية والانسانية".

وكان رئيس الوزراء شياع السوداني اعتبر خلال كلمة له في نيويورك، الخميس، أن النظام الدولي العالمي يواجه امتحاناً صعباً، مشيرا الى أن يقف مع وشعبه.