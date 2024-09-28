حزب الدعوة يعزي باستشهاد السيد نصر الله: ماضون على خطك المقاوم

وقال الحزب في بيان ورد لـ نيوز، "نعزي إمامنا صاحب العصر والزمان (عج) ومراجعنا العظام والأمة الإسلامية والمجاهدين في حزب وأبناء المقاومة الإسلامية البطلة باستشهاد القائد الشجاع أمين عام حزب سماحة السيد حسن (رضوان تعالى عليه) وألحقه بأجداده الطيبين الطاهرين (عليهم السلام)".وأضاف، "إن الشهادة أمنية المجاهدين ووسام الأبطال وخاتمة مسيرة الأحرار في الحياة، وإذ تفقد والمقاومة والكلمة الشجاعة الصادقة فارسا من فرسانها العظماء، حيث نشعر بفداحة هذه الخسارة.. ولكن المسيرة الربانية والحسينية والجهادية لحزب والتي أنجبت هؤلاء الشهداء قادرة على أن تسد الفراغ برجال لا تأخذهم في لومة لائم".وتابع: "إن القلب ليحزن والعين لتدمع على رحيلك يا أبا أيها القائد المغوار، ورجل الميدان والجهاد ولكن لا نقول إلا ما يرضي تعالى لأن حياتك وجهادك واستشهادك كان في سبيله ومن أجل إعلاء كلمته والدفاع عن حق المظلومين في فلسطين المحتلة وتحرير المقدسات من براثن الصهيونية".واردف البيان، "يعاهدك المجاهدون أنهم ماضون على خطك المقاوم ضد الصهيونية ونصرة الإسلامي الفلسطيني ومن أجل القدس الشريف فقد مضيت أيها المجاهد العظيم راضيا مرضيا واسترخصت النفس الكريمة في سبيل الله".وتابع: "نقول للعدو الصهيوني إن قتلتم منا سيدا فسيقوم سيد وقائد مكانه، يواصل نهجه ويجاهد من أجل تحقيق أهدافه.. ولا نامت أعين الجبناء. وسلام عليك يا أبا يوم ولدت ويوم جاهدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حيا مع والمرسلين والأئمة والصالحين وحسن أولئك رفيقا".