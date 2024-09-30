6 فقرات على جدول اعمال البرلمان غدا الثلاثاء

وتضمن الجدول الذي نشرته الدائرة الإعلامية لمجلس النواب وورد للسومرية نيوز، 6 فقرات، متمثلة بالتصويت على قانون إعادة العقارات الى أصحابها والمشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، وكذلك قراءة 4 قوانين أخرى قراءة أولى، وقانون واحد قراءة ثانية.