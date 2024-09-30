العراق يدعو لاجتماع طارئ للجامعة العربية بشأن لبنان

وجه وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، بطلب مندوبية العراق لدى جامعة الدول العربية بعقد اجتماع طارئ على مستوى المندوبين الدائمين، بشأن لبنان.

وبحسب السفارة العراقية في القاهرة، فإن "وزير الخارجية فؤاد حسين، وجه بطلب مندوبية العراق لدى جامعة الدول العربية بعقد اجتماع طارئ على مستوى المندوبين الدائمين".

وأضافت "لمناقشة تقديم المساعدات إلى لبنان الشقيقة، في ظل الظروف الصعبة التي يتعرض لها الشعب اللبناني".