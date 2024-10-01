توقعات بوصول الضربات الإسرائيلية الى العراق

وقال رحيم في حديث لـ السومرية نيوز، إن "العراق ومن خلال نشاطات الجماعات المسلحة الموجودة وقيامها بإطلاق مسيرات على الكيان الإسرائيلي من جهة وأماكن تواجد القوات الأمريكية في العراق من جهة أخرى، أصبحت جزءًا من الصراع الدائر في المنطقة في الجبهتين الجنوبية والشمالية".وأضاف رحيم، "وفي أكثر من مرة يصرح قادة الجيش الإسرائيلي أن العراق بفعل هذه المسيرات التي تنطلق من أراضيه أصبح هدفاً لقواته وسيتعاملون معنا في الوقت المناسب"، متوقعا ان "الهدف المقبل للكيان الصهيوني هو ضرب أهداف منتخبة داخل العراق وقد تكون هذه الأهداف عبارة عن اشخاص محددين أو منشآت عسكرية".