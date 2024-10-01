مجلس النواب يعقد جلسته بحضور 170 نائباً

وقال الإعلامي للمجلس، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن " رئـيـس مـجـلـس الـنـواب بالنيابة مـحـسـن الـمـنـدلاوي افـتـتـح أعـمـال الجلســـــة رقم (١٣)، من الـــدورة الانتخابية الخامسة / السنـة التشريعية الثالثة /الفصـــل التشريعـــي الثاني".وأضاف، ان "عدد الحضور 170 نائبا".