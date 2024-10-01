توجيه حكومي بتعطيل الدوام الرسمي الخميس المقبل

وذكر بيان لمكتبه ورد لـ السومرية نيوز، ان "رئيس الوزراء شياع السوداني وجّه بأن يكون يوم 3 تشرين الأول عطلةً رسميةً بمناسبة العيد الوطني لجمهورية العراق، مع إيقاف أيّة احتفالية بهذه المناسبة".واضاف ان "ذلك جاء تضامناً مع الأشقاء في لبنان وفلسطين الذين يتعرضون إلى اعتداءات وظروف قاهرة".