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تعليق امريكي بعد استهداف مجمع الدعم الدبلوماسي في بغداد
سياسة
2024-10-01 | 09:52
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
5,457 مشاهدة
دعت السفيرة الامريكية لدى
العراق
إلينا رومانسكي، اليوم الثلاثاء،
الحكومة العراقية
لحماية موظفي ومرافق البعثات الدبلوماسية في
بغداد
.
وقالت رومانسكي، في منشور على منصة "أكس"، انه "شُنّ الليلة الماضية هجوم على مجمع الدعم الدبلوماسي في بغداد، وهو منشأة دبلوماسية أمريكية. ولحسن الحظ لم تقع أي إصابات".
وأضافت، "أقدر استجابة حكومة
العراق
السريعة للهجوم، وأواصل طلب التعاون منهم لحماية موظفي ومرافق البعثات الدبلوماسية وشركاء
التحالف
. يجب أن تتوقف هذه الهجمات".
وتعرضت قاعدة فيكتوريا في
مطار
بغداد
الدولي في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء الى قصف بثلاثة صواريخ.
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