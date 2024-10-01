تعليق امريكي بعد استهداف مجمع الدعم الدبلوماسي في بغداد

وقالت رومانسكي، في منشور على منصة "أكس"، انه "شُنّ الليلة الماضية هجوم على مجمع الدعم الدبلوماسي في بغداد، وهو منشأة دبلوماسية أمريكية. ولحسن الحظ لم تقع أي إصابات".وأضافت، "أقدر استجابة حكومة السريعة للهجوم، وأواصل طلب التعاون منهم لحماية موظفي ومرافق البعثات الدبلوماسية وشركاء . يجب أن تتوقف هذه الهجمات".وتعرضت قاعدة فيكتوريا في الدولي في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء الى قصف بثلاثة صواريخ.