العيد الوطني.. 92 عاما على اكتساب العراق "مقومات الدولة" كأول بلد عربي معترف به (وثائق تاريخية)

92 عاما مرت على اكتساب استقلاله وانضمامه الى بصفته اول عربية تنتزع صفة "الدولة" وتتمتع بمقومات الدولة، بعد التخلص من الانتداب البريطاني عقب احداث الحرب العالمية الثانية التي رسمت بشكله الحالي كدولة مستقلة بعد عقود طويلة من وقوعه تحت الحكم العثماني ثم الاحتلال البريطاني.

في 3 تشرين الأول 1932، وافقت الجمعيّة العامة لعصبة الأمم على قبول عضواً في بناءً على طلب الانضمام المُقدم من المملكة العراقيَّة آنذاك بتوقيع رئيس الوزراء الأسبق نوري باشا السعيد بتاريخ 12 تموز 1932، ليصبح أول عربيَّة تنضم إلى هذه المُنظمة الدوليَّة في حينها.

قبول انضمام العراق، هو اعلان بأنه اكتسب مُقومات الدولة والتي تتمثل بالاعتراف الدولي، ووجود حكومة مستقلة قادرة على أنَّ تسيّر أمور الدولة وإدارتها بصورة منتظمة وحفظ وحدتها واستقلالها وحفظ الأمن في كل انحائها، وللدولة مصادر مالية كافية لسد نفقاتها الحكومية ولديها قوانين وتنظيم قضائيّ والحدود الثابتة وتعهد باحترام التزاماته الدولية.

انضمام لعصبة الأمم كانت هي الحالة الأولى التي تمت بموجب المادة (22) من عهد عصبة الأمم، والمتعلقة بالولاية والانتداب، بعد أن أصبح مؤهلاً للخروج من حالة الانتداب البريطانيّ الذي وضع فيها بعد انهيار الدولة العثمانيّة، بحسب وزارة الخارجية العراقية.

في 2020، كانت الحكومة برئاسة مصطفى الكاظمي قد قررت لأول مرة اعتبار 3 أكتوبر يوما وطنيا للعراق، وتحركت لاقرار قانون عبر البرلمان لاعتباره اليوم الوطني للعراق، لكن ذلك لم يتحقق حتى الان، فيما لم يتم ادراج هذا اليوم أساسا في قانون العطل الرسمية الذي اقره البرلمان مؤخرًا، الامر الذي اشعل حالة من الجدل، وسط اعتبار بعض الكتل السياسية ان هذا اليوم هو "يوم جدلي!".