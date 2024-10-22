القضاء يرد الدعوى المقامة ضد رئيس مجلس محافظة نينوى (وثائق)

القرار القضائي ادناه:

تشهد محافظة نينوى، منذ أشهر صراعات سياسية وإدارية بين قطبي (تحالف الموحدة، وتحالف المستقبل) حول تقاسم المناصب المهمة في المحافظة، الأمر الذي انعكس على واقعها.وفي 5 شباط/ فبراير الماضي، انتخب أحمد الحاصود رئيسا لمجلس بالإجماع، ومحمد عبد الله الجبوري "أبو فنر" نائبا لرئيس المجلس، كما تم انتخاب عبد القادر الدخيل محافظاً لنينوى لولاية ثانية بتصويت الأغلبية.