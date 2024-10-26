السيد الحكيم يدين الهجوم على ايران ويدعو لوقف تمادي الكيان الإسرائيلي

نيوز – سياسي

ادان رئيس قوى الوطنية السيد عمار الحكيم، الهجوم على ايران، فيما دعا لوقف التمادي الإسرائيلي.

وقال السيد الحكيم في بيان ورد لـ نيوز، "نستنكر وندين الاعتداء الإسرائيلي على عدة مدن إيرانية"، لافتا الى "اننا نعلن تضامننا مع الإيراني المسلم وقيادته الرشيدة وحكومته الحكيمة".

وجدد السيد الحكيم "دعوتنا للمجتمع الدولي إلى التآزر والتكاتف لإيقاف تمادي الكيان الإسرائيلي المخالف للمواثيق والأعراف الدولية"، محذرا "من مسعاه لتوسعة حربه ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني المنكوبين إلى سوريا وإيران ودول أخرى".