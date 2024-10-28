النزاهة النيابية توصي بسحب يد مدير عام هيئة الضرائب

وقالت اللجنة في بيان، "تابعت النيابية باهتمام بالغ الملف الصوتي المنسوب لمدير عام هيئة والذي يتحدث فيه عن عمليات تلاعب في سجلات مقابل تقديم رشى".

وأضاف البيان "انطلاقا من دورها وحرصها على تحقيق قيم ومكافحة الفساد، فان اللجنة تتوجه الى رئيس بتقديم توصية بسحب يد لحين اكتمال عمليات التحقيق والبت بصحة التسجيل من عدمه من قبل الجهات القضائية المختصة لضمان سلامة ومنع اي حالة من التلاعب مستقبلا".

وكان وجه، اليوم الاثنين، بفتح تحقيق بتسريب صوتي منسوب لمدير عام .



وتناولت التواصل الاجتماعي تسريبا صوتيا لمدير عام يخص براءة الذمة والمناقصات.