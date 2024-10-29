محاولات لنقل مقر الدائرة الإعلامية خارج البرلمان.. نائب يكشف: هذا ما تريده الكتل

وقال الكاظمي في مؤتمر صحفي حضره مراسل نيوز، ان "العراق اليوم يعيش حالة من الديمقراطية وحرية التعبير"، الى ان "هناك محاولات ورغبة لإخراج مقر الإعلامية في مجلس الى مكان بعيد خارج المجلس".وأضاف: "هناك تلميحات لاستغلال واستثمار مكان من قبل بعض الكتل السياسية"، مبينا ان "النواب ليس بإمكانهم الذهاب الى أماكن بعيدة من اجل التواصل مع الاعلام وايصال آرائهم الى الشعب".وأشار الكاظمي الى ان "هذا الامر مرفوض وغير مقبول لأن هذه الخطوة غير جيدة وستبعد مجلس عن الاعلام وعن جماهيره".