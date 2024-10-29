طلب نيابي بوقف التعامل مع احدى شركات وزارة الصناعة

وقال النائب الفياض في بيان ورد لـ نيوز، انه "طالب بوقف التعامل مع شركه الفارس تشكيلات والمعادن"، موضحا، ان "الكثير من اعمالها متلكئة".وأضاف: "من خلال الاستضافات التي اجرتها والبيئة تبين ان مشاريع محطات معالجة النفايات الطبية السائلة في مستشفيات المحالة الى هذه فيها مغالاة وتلكؤ ونطالب بعدم التعامل مع هذه المتلكئة مستقبلاً وعلى الجهات الرقابية فتح ملفات هذه المشاريع".