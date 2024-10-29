المالكي: سندخل المسجد الأقصى ونطرد الصهاينة

وقال في حضرها مراسل السومرية، "نشكر جميع الحاضرين من شيوخ ووجهاء العشائر الى مؤتمر دعم غزة ولبنان".وأضاف، "الثبات على دعم القضية الفلسطينية يتطلب وعيا كبيرا، وبعض تدعي الحرية وحقوق الانسان وهي تقف الى جانب الصهيونية".وتابع، أن "شهادة قادة المقاومة الاسلامية كشفت من يقف مع فلسطين والقدس"، لافتاً إلى أن "الصواريخ تنهال على الابرياء العزل بظل صمت مطبق من التي تدعي حقوق الانسان".واكمل بالقول: "لدينا يقين بالوعد الرباني لدخول المسجد الأقصى وطرد الصهاينة من القدس".