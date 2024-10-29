السيد الحكيم يستنكر قرار حظر "الأونروا" في فلسطين: انحراف عن الانسانية

وذكر المكتب الاعلامي للقوى الوطنية في بيان ورد لـ السومرية، انه "السيد الحكيم استنكر إقرار الكنيست الإسرائيلي قرار حظر عمل الأمم لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الأدنى (الأونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة، على الرغم من اعتراض منظمة الأمم المتحدة والعديد من دول العالم".وأكد الحكيم، بحسب البيان، أن "هذا القرار الجائر دليل إضافي على تحدي الكيان الإسرائيلي لجميع القرارات الأممية والأعراف وانحرافه الواضح عن الالتزامات الإنسانية".