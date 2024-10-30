إعفاء رئيس مجلس محافظة صلاح الدين من منصبه

وقال مراسل السومرية، ان مجلس محافظة الدين صوت، على إعفاء رئيس مجلس عبد السلام الصميدعي من منصبه، الى ان عدد المصوتين كان 10 اعضاء.ويوم أمس، عقد مجلس محافظة جلسة طارئة، وصوت بحضور تسعة من أعضائه على إعفاء رئيسه عمر الكروي من منصبه بسبب الإهمال في أداء الواجبات المناطة به.