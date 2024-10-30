الكشف عن تسوية لانهاء "توتر ذي قار".. المتظاهرون يشكلون 2% فقط من أوامر القبض المفعّلة

وقالت الزاير للسومرية نيوز، ان "التوتر والتظاهرات التي حصلت في محافظة ذي قار مؤخرا جاءت بعد مجيء جديد لشرطة المحافظة، والذي قام بتفعيل وتطبيق أوامر قبض سابقة متراكمة غير منفذة وبعضها يعود الى قبل 2019 أي قبل تظاهرات تشرين".وبينت ان "أوامر القبض لا تستهدف المتظاهرين، حيث ان عدد الأوامر يبلغ اكثر من 4 الاف امر قبض، ولا يتضمن سوى 100 متظاهر بين هؤلاء الـ4 الاف"، مشيرة الى أن "بعض الأوامر التي شملت هؤلاء المتظاهرين تتعلق بشكاوى وقضايا شخصية لا علاقة لها بالتظاهرات".وأوضحت انه "تم تنفيذ حوالي 25 امر قبض من ضمن الـ100 امر بحق متظاهرين"، مبينة انه "تم مع شرطة ذي قار ومجلس المحافظة، بأن يتم المطلوبين انفسهم بالاتفاق مع شيوخ العشائر، وتتم محاكمة من قضاياهم هي قضايا شخصية مع اشخاص اخرين، بالإضافة الى التنازل عن القضايا الحكومية المتعلقة باوامر القبض المتعلقة بالتظاهر واطلاق سراحهم".