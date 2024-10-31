زيدان والحاصود يبحثان آلية تعزيز التعاون بين القضاء ومجلس محافظة نينوى

وذكر المركز الإعلامي لمجلس في بيان ورد لـ نيوز، أن "رئيس مجلس القاضي فائق زيدان أستقبل رئيس مجلس محافظة احمد الحاصود".وأضاف ان "الطرفين بحثا آلية المشترك بين ومجلس المحافظة".