وقال رئيس اللجنة احمد سليم الكناني، ان "أهالي يعيشون أزمة تلوث خطيرة، جراء انتشار السحب الدخانية في أجواء بسبب الانبعاثات الصناعية ووجود محطات توليد الطاقة داخل العاصمة، أبرزها (مصفى ومحطة كهرباء الدورة الحرارية) التي تسمم أجواء الاحياء وتخنق المناطق المحيطة بها، لأنبعاث مواد ضارة تؤثر سلباً على البيئة والصحة العامة وتخلف العديد من المشكلات الصحية".وبين انه "ستكون تداعياتها خطيرة على السكان في المستقبل، لذلك أصبح من الضروري إتخاذ إجراءات عاجلة من قبل الحكومة والوزارات المعنية، للحد من هذه الانبعاثات وحماية المواطنين من الأمراض السرطانية والربو والحساسية والإلتهابات الرئوية التي تسببها هذه الانبعاثات".وشدد على ان الاجراءات تتمثل بـ"إيقاف فوري لمصفاة الدورة ونقلها الى خارج وإيجاد حل سريع وبديل لمحطة كهرباء الدورة الحرارية، لتقليل نسب الكبريت في الهواء وسبل إستعادة نقائها البيئي والتصدي لظاهرة للتلوث المتزايد وايجاد الحلول الجذرية الصحيحة والمستدامة".