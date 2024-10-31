كتلة دولة القانون النيابية تعقد اجتماعا داخل قبة البرلمان

ويقول مراسل السومرية، ان "كتلة النيابية عقدت اجتماعا داخل مجلس النواب"، لافتا الى ان "الكتلة أكدت التزامها بانتخاب مرشح الاغلبية السنية لرئاسة البرلمان".وكان مجلس النواب، خصص الجلسة التي من المقرر عقدها بعد ظهر اليوم الخميس، لانتخاب رئيس جديد للمجلس أثر دعوة سابقة صدرت عن الإطار التنسيقي الاثنين الماضي.