نائب: مجلس النواب صوت على قرار اللجنة المشكلة بقضية هروب "احمد شايع" (وثيقة)

وقال النائب عن محافظة عدي عواد في بيان ورد لـ نيوز، ان "رئيس مجلس بالانابة وافق على طلب تقدمنا به بعرض نتائج التحقيق بشأن قضية الهارب شايع والتصويت على توصيات اللجنة في اقرب جلسة للبرلمان".واوضح ان "رئيس مجلس وافق على الطلب وقرر عرضه على التصويت في اقرب جلسة"، مؤكداً ان "الطلب الذي تقدمنا به استنادا الى الامر النيابي رقم 88 بتشكيل التحقيق بهذا الشأن".