مجلس النواب يباشر بإجراءات انتخاب رئيس له.. هذه اسماء المرشحين

وذكرت الاعلامية للمجلس في بيان ورد لـ نيوز، ان "مجلس يباشر بأجراءات انتخاب رئيس المجلس"، مشيرة الى ان "المرشحين لرئاسة مجلس هم :1. سالم العيساوي2. ⁠طلال الزوبعي3. ⁠محمود المشهداني4. ⁠عامر عبد الجبار".وفي وقت سابق، اعلن عقد جلسته ضمن الـــدورة الانتخابية الخامسة، السنـة التشريعية الثالثة، الفصـــل التشريعـــي، الثاني الجلســـــة رقم (١٦)".وأضاف، ان "عدد الحضور ١٩٥ نائب".