مجلس النواب يذهب الى جولة ثانية لانتخاب رئيس البرلمان

وقالت الإعلامية للمجلس في بيان ورد لـ نيوز، أن "محمود المشهداني حصل على 153 صوتاً فيما حقق النائب سالم العيساوي 95، وعامر عبد الجبار 9 أصوات، اما الباطلة بلغت 14".وأشارت الاعلامية الى ان "المجلس ذهب الى استراحة نصف ساعة قبل البدء بالجولة الثانية".وعقد مجلس في وقت سابق، جلسة خاصة لانتخاب رئيس جديد للبرلمان بحضور 271 نائباً.