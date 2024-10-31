من هو رئيس مجلس النواب العراقي الجديد

انتخب مجلس النواب، اليوم الخميس، المشهداني رئيساً له بعد نحو سنة من بقاء المنصب شاغراً بسبب عدم التوافق بين المكون السني وحدوث انقسامات داخله على ترشيح شخصية محددة.



من هو الرئيس الجديد

داود سلمان موسى المشهداني (20 أيار 1948)، سياسي وبرلماني عراقي، كان أول رئيس للبرلمان بعد الغزو الأمريكي للبلاد، وترأس مجلس من عام 2006 إلى عام 2009 كما انتخب رئيسا للاتحاد البرلماني العربي عام 2008.



حياته

ولد في عام 1948 وأكمل دراسته الابتدائية والثانوية فيها، والتحق بكلية الطب عام 1966 وحصل على البكالوريوس من كلية الطب وتخرج برتبة ملازم أول طبيب عام 1972، وعمل كطبيب في الجيش .



شارك المشهداني في العملية السياسية بعد عام 2003، فهو أول رئيس لمجلس بعد سقوط حكم النظام السابق، وكان رئيسًا للمكتب لمنظمة الدعوة والإرشاد وشارك عضوا في تأسيس مجلس الحوار الوطني عام 2004 كما انتخب عضوا في صياغة الدستور في العام نفسه.



نشاطه داود سلمان موسى المشهداني (20 أيار 1948)، سياسي وبرلماني عراقي، كان أول رئيس للبرلمان بعد الغزو الأمريكي للبلاد، وترأس مجلس من عام 2006 إلى عام 2009 كما انتخب رئيسا للاتحاد البرلماني العربي عام 2008.ولد في عام 1948 وأكمل دراسته الابتدائية والثانوية فيها، والتحق بكلية الطب عام 1966 وحصل على البكالوريوس من كلية الطب وتخرج برتبة ملازم أول طبيب عام 1972، وعمل كطبيب في الجيش .شارك المشهداني في العملية السياسية بعد عام 2003، فهو أول رئيس لمجلس بعد سقوط حكم النظام السابق، وكان رئيسًا للمكتب لمنظمة الدعوة والإرشاد وشارك عضوا في تأسيس مجلس الحوار الوطني عام 2004 كما انتخب عضوا في صياغة الدستور في العام نفسه.

في 6 أيلو 2006 أعرب المشهداني عن قلقه البالغ إذا فشلت محاولات الحكومة العراقية للمصالحة الوطنية.



في 10 حزيران 2007 وافقت الكتل السياسية في على استبدال المشهداني على الأرجح بنائب سنّي آخر، وتم التوصل إلى توافق بعد أنباء عن اعتداء حراس المشهداني على نائب شيعي.



في 17 كانون الأول 2008 أعلن أنه سيستقيل من منصبه بسبب الفوضى التي اندلعت في بين المشرعين المختلفين في وجوب إطلاق سراح الصحفي منتظر الزيدي من السجن بعد أن ألقى "حذاءه" على الرئيس جورج دبليو بوش في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء نوري المالكي، وقبل استقالته في 23 كانون الأول.