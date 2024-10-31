مجلس النواب ينتخب المشهداني رئيسا له

صوت مجلس النواب، اليوم الخميس، على انتخاب النائب المشهداني رئيسا له.

وقال مراسل نيوز، إن صوت على انتخاب النائب المشهداني رئيسا له بعد حصوله على 182 صوتا، بينما حصل سالم العيساوي على 42 صوتا".

وقرر مجلس النواب، اليوم الخميس، الذهاب الى جولة ثانية لانتخاب رئيس جديد له، بعد أن حصل المشهداني على 153 صوتاً، وسالم العيساوي 95 صوتاً، وعامر عبد الجبار 9 أصوات، اما الباطلة بلغت 14.

وعقد مجلس في وقت سابق، جلسة خاصة لانتخاب رئيس جديد للبرلمان بحضور 271 نائباً.

يذكر أن منصب رئيس مجلس كان شاغرا منذ عام تقريبا بعد أن قررت الاتحادية إنهاء عضوية النائب محمد الحلبوسي فضلا عن اعفائه من منصب رئيس .